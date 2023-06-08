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Отремонтировали мост через реку Большая Лаба в Лабинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otremontirovali-most-cherez-reku-bolshaya-laba-v-labinskom-rajone
Отремонтировали мост через реку Большая Лаба в Лабинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонт мостового перехода на дороге между станицами Ахметовская и Чернореченская провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Работы на объекте осуществили без ограничения дорожного движения. Специалисты установили новые резиновые опорные части и водоотводные трубки под пролетным строением, привели в порядок железобетонные опоры, тротуары и перильные ограждения. Кроме того, предусмотрели отвод сточных вод с мостового полотна, а также защиту конусов и опоры от размывов потоками воды.

Мост через реку Большая Лаба — основной транспортный путь между станицами Ахметовская и Чернореченская. Его длина — 304 м.

На Кубани каждый год проводятся работы по обновлению мостов в соответствии с требованиями действующих строительных норм, цитирует замглавы региона Андрея Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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