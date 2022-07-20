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Отравившихся в поезде школьников из Череповца планируют выписать из Туапсинской ЦРБ 21 июля

Происшествия
20.07.2022 15:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/otravivshihsya-v-poezde-shkolnikov-iz-cherepovtsa-planiruyut-vypisat-iz-tuapsinskoj-tsrb-21-iyulya
Отравившихся в поезде школьников из Череповца планируют выписать из Туапсинской ЦРБ 21 июля
Фото «Туапсинские вести»

Группа детей из Череповца ехала на поезде в лагерь «Волна» в поселке Лермонтово. В дороге у некоторых детей резко ухудшилось самочувствие. 17 школьников госпитализировали в медучреждения региона — 11 в Туапсинскую ЦРБ и еще 6 в горбольницу Горячего Ключа.

Заместитель главврача Туапсинской ЦРБ Иван Соболеков сообщил, что отравившиеся в поезде школьники из Череповца уверенно идут на поправку.

«Планируется, что все 11 детей завтра будут выписаны из больницы, их состояние удовлетворительное, что подтверждено теперь и лабораторно», — отметил Соболеков.

Врач также рассказал, что 19 июля в инфекционное отделение больницы поступило еще трое детей из этой же группы детей, которые ехали на отдых в Лермонтово. У двоих из них подтвердился диагноз острой кишечной инфекции. У третьего есть признаки гастроэнтерита, сообщает «Туапсинские вести».

Читайте также: СК установит обстоятельства отравления детей, ехавших на отдых в Туапсинский район.

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