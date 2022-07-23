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Отравившихся в аквапарке Анапы отдыхающих готовят к выписке из больницы

Происшествия
23.07.2022 12:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/otravivshihsya-v-akvaparke-anapy-otdyhayushhih-gotovyat-k-vypiske-iz-bolnitsy
Отравившихся в аквапарке Анапы отдыхающих готовят к выписке из больницы
Фото t.me/akvaparkanapa

Люди отравились после посещения аквапарка «Золотой пляж» 22 июля. По предварительной информации, в аквапарке произошел технический сбой в оборудовании.

«По данным минздрава Краснодарского края, всего за медицинской помощью обратились 14 человек, 9 их них были госпитализированы. На данный момент их состояние удовлетворительное. Пациентов готовят к выписке из отделения», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Для того, чтобы установить точные причины отравления посетителей аквапарка «Золотой пляж», сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии взяли необходимые пробы.

Читайте также: СК организовал проверку по факту отравления хлором отдыхающих в аквапарке Анапы.

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