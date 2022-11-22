Отравитель 28 человек из Таганрога пытается обжаловать приговор суда в Краснодаре

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Кассационная жалоба на приговор по уголовному делу Владислава Шульги поступила в Четвертый кассационный суд.

Обжалованный приговор вынес Таганрогский городской суд в ноябре 2021 года. Осужденный уже пытался подать апелляцию, но ее отклонили. Владислава Шульга признали виновным в отравлении 28 сотрудников предприятия таллием. Ему назначили восемь лет колонии общего режима по двум статьям.

По версии обвинения, инженер-конструктор отравил коллег из-за ссоры. При этом обвиняемый заявил, что свою вину в происшествии не признает.

Массовое отравление на ТАНКТ имени Бериева произошло в 2017 году. Сотрудники пожаловались на боли в животе, нарушения сна, а также выпадение волос и онемение конечностей. У сотрудника, отравление которого диагностировали первым, норма таллия в крови была превышена в 150 раз. Всего превышение нормы вещества в организме обнаружили у 28 человек. Следствие установило, что вероятным источником заражения стала вода.

Подозреваемым весной 2018 года стал инженер Владислав Шульга. Он признался в совершенном, но затем отказался от своих слов. Шульга заявил, что дал показания под давлением, пишет «Коммерсантъ».

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