Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Отпуск в мае: юрист рассказал, выгодно ли отдыхать между праздниками

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otpusk-v-mae-yurist-rasskazal-vygodno-li-otdyhat-mezhdu-prazdnikami
Отпуск в мае: юрист рассказал, выгодно ли отдыхать между праздниками
Фото Andrea Piacquadio,pexels.com

Майские праздники в 2023 году продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Брать отпуск между майскими праздниками невыгодно. Об этом рассказал юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

«Чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше вы получите отпускных, и наоборот. Если вы присоединяете отпуск к январским или майским выходным, естественно, денег в этот период будет меньше. Так что если думать о финансовой стороне вопроса, то лучше идти в отпуск в «длинный» календарный месяц, когда мало праздников», — пояснил он.

Кроме того, на работе могут отказать в отпуске между майскими, если изначально в этот период отдых запланирован не был.

«Перед началом года каждый работодатель издает приказ, который устанавливает график отпусков. Если вы хотите скорректировать время своего отпуска, потребуется внести изменения в данный приказ. Это возможно при согласии двух сторон, и работодатель может пойти вам навстречу. Отдельные категории граждан, согласно трудовому законодательству, имеют право пойти в отпуск, когда они хотят — многодетные родители с детьми до 18 лет, ветераны, участники боевых действий», — цитирует Олега Бабича радио Sputnik.

Читайте также: курорты Кубани — в топ-10 экономичных направлений для путешествий.

Статьи
Кулич «Краффин» на Пасху
Кулич «Краффин» на Пасху
Польза солнца: зачем принимать витамин D
Польза солнца: зачем принимать витамин D
Книги из школьной программы, которые стоит перечитать взрослому
Книги из школьной программы, которые стоит перечитать взрослому
Когда и как делать тест на беременность, чтобы получить точный результат
Когда и как делать тест на беременность, чтобы получить точный результат
«Ленивые» куличи на Пасху
«Ленивые» куличи на Пасху
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
  2. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  3. Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре
  4. Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе
  5. На портале «Госуслуг» вернули возможность удаления аккаунта
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях