Отпуск в мае: юрист рассказал, выгодно ли отдыхать между праздниками

Майские праздники в 2023 году продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Брать отпуск между майскими праздниками невыгодно. Об этом рассказал юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

«Чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше вы получите отпускных, и наоборот. Если вы присоединяете отпуск к январским или майским выходным, естественно, денег в этот период будет меньше. Так что если думать о финансовой стороне вопроса, то лучше идти в отпуск в «длинный» календарный месяц, когда мало праздников», — пояснил он.

Кроме того, на работе могут отказать в отпуске между майскими, если изначально в этот период отдых запланирован не был.

«Перед началом года каждый работодатель издает приказ, который устанавливает график отпусков. Если вы хотите скорректировать время своего отпуска, потребуется внести изменения в данный приказ. Это возможно при согласии двух сторон, и работодатель может пойти вам навстречу. Отдельные категории граждан, согласно трудовому законодательству, имеют право пойти в отпуск, когда они хотят — многодетные родители с детьми до 18 лет, ветераны, участники боевых действий», — цитирует Олега Бабича радио Sputnik.

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