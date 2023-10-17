«Отпуск не по плану»: пьяную женщину отказались пускать на авиарейс Пермь — Сочи

Коротая время в ожидании своего рейса на главный курорт России, пермячка не придумала ничего лучше, как пойти в бар аэропорта и начать пить алкоголь.

Она немного не рассчитала объем выпитого спиртного и не смогла попасть на свой долгожданный рейс. Сотрудники аэропорта не пустили ее на борт самолета из-за алкогольного опьянения, а также вызвали на место транспортную полицию.

Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом женщиной воздухе содержится 0,95 мг алкоголя на литр. На нее составили административный протокол за появление в состоянии опьянения в общественных местах, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Читайте также: пьяная пассажирка рейса Сочи — Красноярск отказалась покидать самолет. Девушка возвращалась в Сибирь после отдыха на курорте бизнес-классом и злоупотребила алкоголем в полете.