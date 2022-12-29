Отпуск мобилизованным: какая продолжительность, как предоставляется?

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В рамках нее на военную службу призвали около 300 тыс. человек со всей страны.

В преддверии новогодних праздников родственники мобилизованных обратились в редакцию интернет-портала «Кубань 24» с вопросом: когда положен отпуск военным?

Прежде всего, необходимо отметить, что, согласно Указу президента России «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», мобилизованные имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ на контрактной основе. Соответственно, на них распространяется пункт 5 статьи 11 закона «О статусе военнослужащих». Согласно нему:

Контрактники имеют право на ежегодный отпуск не менее 30 суток.

В свой первый отпуск они могут уйти после шести месяцев прохождения службы.

«Мобилизованным положено по графику 30 дней отпуска в год. Однако решение об отпусках для мобилизованных принимает непосредственно командир военной части, за которой закреплены граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» на горячей линии по частичной мобилизации в Краснодарском крае.

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