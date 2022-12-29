Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Отпуск мобилизованным: какая продолжительность, как предоставляется?

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otpusk-mobilizovannym-kakaya-prodolzhitelnost-kak-predostavlyaetsya
Отпуск мобилизованным: какая продолжительность, как предоставляется?
Фото pixabay.com

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В рамках нее на военную службу призвали около 300 тыс. человек со всей страны.

В преддверии новогодних праздников родственники мобилизованных обратились в редакцию интернет-портала «Кубань 24» с вопросом: когда положен отпуск военным?

Прежде всего, необходимо отметить, что, согласно Указу президента России «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», мобилизованные имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ на контрактной основе. Соответственно, на них распространяется пункт 5 статьи 11 закона «О статусе военнослужащих». Согласно нему:

  • Контрактники имеют право на ежегодный отпуск не менее 30 суток.
  • В свой первый отпуск они могут уйти после шести месяцев прохождения службы.

«Мобилизованным положено по графику 30 дней отпуска в год. Однако решение об отпусках для мобилизованных принимает непосредственно командир военной части, за которой закреплены граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» на горячей линии по частичной мобилизации в Краснодарском крае.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона в 2023 году продолжат поддерживать мобилизованных жителей края и их семьи. Им Предоставили единовременно по 100 тыс. рублей. Сейчас выплачивают по 20 тыс. рублей на каждого ребенка к Новому году.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
  4. Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях