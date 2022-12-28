Кондратьев: в 2023 году продолжим поддерживать мобилизованных жителей края и их семьи

О работе с семьями мобилизованных 28 декабря рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул важность поддержки мобилизованных и их близких.

«В полном объеме выполнили социальные обязательства перед жителями, поддержали мобилизованных, добровольцев и их семьи. Понимаем, что для военнослужащих важно знать, что их родные не одни. Мы обязаны быть вместе с теми, кто сейчас ждет своих сыновей, братьев, мужей, отцов. Предоставили единовременно по 100 тыс. рублей, сейчас выплачиваем по 20 тыс. рублей на каждого ребенка к Новому году. Никто не должен остаться без внимания», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев рассказал об обеспечении семей военных всем необходимым.

«Стараемся сделать все, чтобы они чувствовали внимание и заботу. В муниципалитеты направили форму для сбора данных, для каждой семьи составлен социальный паспорт, закреплены волонтеры и сотрудники администрации», — сказал Игорь Чагаев.

Основная нагрузка в этом направлении пришлась на Краснодар, Славянский район, Анапу, Абинский район и Сочи.

Чагаев подчеркнул, что все относятся к этой работе максимально ответственно. Он поблагодарил глав муниципалитетов за работу с семьями мобилизованных.

В администрацию края поступило порядка 7 тыс. обращений. Из них половина касаются выплат. Средства доведены в полном объеме. Также поступило много вопросов бытового характера. Каждую просьбу фиксируют, помощь в решении оказывают главы муниципалитетов.

По словам Чагаева, что всего в этом году поступило более 95 тыс. письменных и устных обращений. Этот показатель на 22% меньше, чем в прошлом году.

Продолжается работа с жителями Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. В Анапе и Ольгинке работают Центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве переселенцев с новых территорий РФ. В Центрах помощь оказывают специалисты всех профильных ведомств.

В общей сложности в Краснодарском крае разместили порядка 15 тыс. человек. Основную часть приняли здравницы Анапы, Темрюкского и Туапсинского районов. Свыше 11 тыс. человек уже получили по 100 тыс. рублей на приобретение имущества, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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