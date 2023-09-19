Отпуск для людей с более чем 30-летним трудовым стажем могут увеличить в России

Его предложили увеличить до 35 дней.

С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, в трудовом законодательстве нескольких стран есть корреляция между большим стажем и длинным отпуском. Он отметил, что такая мера и поощрение для граждан, которые внесли важный вклад в национальную экономику, и льгота, так как им для восстановления сил нужно больше времени.

В связи с этим он предложил использовать такую же эффективную систему и в трудовом законодательстве России.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увеличения срока ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для лиц, имеющих 30 и более лет трудового стажа», — цитирует Орлова RT.

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