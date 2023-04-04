Отправившийся на поиски упавших в Сочи беспилотников альпинист скончался
Происшествия
04.04.2023 14:03
Днем 2 апреля мужчина отправился искать два упавших беспилотника на территории старой дороги в Красную Поляну в районе селе Кепша. Для поиска он забрался на скалы с помощью альпинистского снаряжения и перестал выходить на связь.
Его обнаружили утром 4 апреля. Спасатели в 12:30 смогли добраться до скального участка, на котором он находился. Альпинист был без признаков жизни, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели уложили тело мужчины в жесткие носилки и начали выносить из гор к автомобильной дороге при помощи альпинистского снаряжения. Эвакуацию ведут на сложном скальном рельефе. Тело погибшего альпиниста передадут правоохранителям.
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