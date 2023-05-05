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Отпевание 19-летней Татьяны Мостыко, убитой бандитами на Кубани, пройдет 6 мая

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otpevanie-19-letnej-tatyany-mostyko-ubitoj-banditami-na-kubani-projdet-6-maya
Отпевание 19-летней Татьяны Мостыко, убитой бандитами на Кубани, пройдет 6 мая
Отпевание 19-летней Татьяны Мостыко, убитой бандитами на Кубани, пройдет 6 мая

Об этом сообщила мать погибшей в соцсетях.

Мать 19-летней Татьяны Мостыко написала о том, что собранных денег хватит на то, чтобы доставить тело дочери на родину — в Красноярский край. Отпевание Татьяны Мостыко пройдет 6 мая в 12:10 в Усть-Лабинске.

Похороны Кирилла Чубко пройдут 5 мая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, вечером 28 апреля трое бандитов и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить. Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги, банковские карты. После этого злоумышленники в нескольких банкоматах сняли с карт более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Чтобы скрыть следы убийства, преступники спрятали тела и сожгли машину погибшего аниматора. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.

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