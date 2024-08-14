Отпечатки пальцев начнут снимать у въезжающих в Турцию

О том, что Турция готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну, сообщили в турецком МВД.

По данным СМИ, в ведомстве заявили о том, что в будущем намерены реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну. Такая практика существует как в США и Великобритании.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, в удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, будут ставить микрочипы. Подделать эти удостоверения будет невозможно, пишет РИА «Новости».

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