Оторвавшийся от фуры прицеп влетел в иномарку на мосту в Краснодарском крае

Авария произошла 19 февраля в 17:40 в Горячем Ключе на улице Революции на мосту через реку Псекупс.

По предварительным данным, при движении грузового автомобиля Daf от него отцепился прицеп, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 42-летнего мужчины. После этого прицеп фуры врезался в бетонное ограждение на мосту.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы. По факту аварии проводят проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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