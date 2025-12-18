Отопление вернули в Комсомольский микрорайон Краснодара после аварии на сетях

Об аварийном отключении отопления и горячей воды в Карасунском округе стало известно 17 декабря около 20:16. Причиной отключения стала скрытая утечка на подземной тепловой сети.

Жители Комсомольского микрорайона на сутки остались без отопления и горячей воды. Всего — порядка 60 зданий, включая школы и детские сады.

Панельные дома на улице 30-й Иркутской Дивизии стали ледяными. Минувшим вечером температура снизилась не только на уличных термометрах, но и в батареях жильцов. Местные жители рассказали, что подобных ситуаций никогда не было, поэтому и подготовиться не было времени.

«Проснулась в 3:00 от того, что очень замерзла. Батареи холодные, искупаться нельзя, постирать нельзя, посуду помыть проблематично», — делится жительница Краснодара Анна.

Всему виной оказалась авария на теплосетях прямо во дворе дома. Чтобы устранить проблему, накануне на место выехали специалисты «Краснодартеплоэнерго». Работы продолжались всю ночь непрерывно.

«Нахожусь на месте устранения инцидента. Теплотрасса 1985-го года. Планируем замену трубы протяженностью 5 м. Для осуществления данных работ привлекли пять единиц техники и девять человек», — сообщает генеральный директор «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Артем Лобач.

Изначально в «Краснодартеплоэнерго» сообщали, что аварию устранят в ночь на 18 декабря, но заменить трубу в срок не удалось. Уже позже выяснилось, что на теплосетях в Комсомольском микрорайоне была не одна авария: в четверг в 7:30 специалисты устранили первый прорыв, стали наполнять трубу, которая спустя 20 минут тоже не выдержала.

Без отопления продолжили оставаться жилые дома, 3 школы, 2 детсада и 15 административных зданий. В ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры.

«На место прорыва выехали работники прокуратуры с целью личной координации действий по восстановлению теплоснабжения населения. Ресурсоснабжающей организацией проводятся работы по восстановлению теплоснабжения, которые планируется завершить не позднее 19:00. По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Вечером 18 декабря работы по ликвидации аварии на теплотрассе полностью завершили. Батареи в квартирах станут теплыми в течение несколько часов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура начала проверку после крупной аварии на теплосети в Краснодаре.

