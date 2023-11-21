Отопление отключили из-за порыва в Прикубанском округе Краснодара

Сообщение об отключении отопления поступило из ЕДДС Краснодара в 18:08.

Причина отключения — повреждение подземного трубопровода диаметром 133 мм. Без отопления остались жители улиц Вологодской, 1, 6, 10, Яснополянской 4/1, 4/2, 4/3, Хрустальная 1/1, Домбайская 7, 9 и 1 Мая, 388.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители нескольких микрорайонов Краснодара пожаловались на проблемы с отоплением.