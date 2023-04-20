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Отопительный сезон завершили в 20 районах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otopitelnyj-sezon-zavershili-v-20-rajonah-krasnodarskogo-kraya
Отопительный сезон завершили в 20 районах Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В остальных муниципалитетах по ночам сохраняется низкая температура воздуха, потому дома и соцучреждения по-прежнему отапливают.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что, предварительно, отопительный сезон прошел в штатном режиме.

«В 20 районах уже завершили подачу тепла в дома. Среди них Абинский, Апшеронский, Брюховецкий, Динской районы, Геленджик и Армавир. В регионе были зафиксированы технологические сбои, но их оперативно устраняли. В сравнении с прошлыми периодами в этом году мы вышли на более высокий уровень. Уже готовимся к работе в осенне-зимний период 2023 — 2024 годов», — сказал Прошунин.

Отопительный сезон завершают, когда среднесуточные температуры держатся выше 8°C дольше пяти дней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в текущем году планируют модернизировать не менее 50 котельных и порядка 130 км теплотрассы. Работы планируют выполнить, в том числе в рамках концессионных соглашений с привлечением частных средств

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