Отопительный сезон в Сочи завершится 17 апреля

Подачу отопления прекратят в прибрежной зоне города. В селе Харциз Первый и поселке Красная Поляна отопление отключат с 20 апреля.

Постановление о завершении отопительного сезона подписал глава курорта Алексей Копайгородский.

В многоквартирных домах с общедомовыми счетчиками плата за отопление будет начисляться по фактическому потреблению. Если счетчики не установлены, расчет будет производиться по нормативу.

Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура в течение 5 суток держится выше 8 °С, сообщает пресс-служба «Сочитеплоэнерго».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», В Анапе и Туапсе отопительный сезон завершат 15 апреля, в Краснодаре — 17 апреля.