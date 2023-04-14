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Отопительный сезон в Сочи завершится 17 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otopitelnyj-sezon-v-sochi-zavershitsya-17-aprelya
Отопительный сезон в Сочи завершится 17 апреля
Фото pixabay.com

Подачу отопления прекратят в прибрежной зоне города. В селе Харциз Первый и поселке Красная Поляна отопление отключат с 20 апреля.

Постановление о завершении отопительного сезона подписал глава курорта Алексей Копайгородский.

В многоквартирных домах с общедомовыми счетчиками плата за отопление будет начисляться по фактическому потреблению. Если счетчики не установлены, расчет будет производиться по нормативу.

Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура в течение 5 суток держится выше 8 °С, сообщает пресс-служба «Сочитеплоэнерго».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», В Анапе и Туапсе отопительный сезон завершат 15 апреля, в Краснодаре — 17 апреля.

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