Отопительный сезон в Краснодаре завершится 17 апреля
Общество
13.04.2023 20:08
Постановление о завершении отопительного сезона для потребителей централизованной системы отопления подписал мэр краевой столицы Евгений Наумов.
Согласно документу, 17 апреля ресурсоснабжающие организации прекратят подавать отопление в многоквартирные дома, офисные здания и другие учреждения Краснодара.
Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8 градусов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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