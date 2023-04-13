Отопительный сезон в Краснодаре завершится 17 апреля

Постановление о завершении отопительного сезона для потребителей централизованной системы отопления подписал мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Согласно документу, 17 апреля ресурсоснабжающие организации прекратят подавать отопление в многоквартирные дома, офисные здания и другие учреждения Краснодара.

Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8 градусов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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