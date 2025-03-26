Отопительный сезон в Сочи завершат 15 апреля

О сроках завершения отопительного сезона на курорте мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своих соцсетях.

По словам главы города, все 84 котельные будут работать до 15 апреля.

«Сроки сможем скорректировать как в сторону сокращения, так и продления в горном кластере по погодным условиям», — написал Андрей Прошунин в Telegram.

В этом году в Сочи планируют заменить 5 км теплосетей. Это позволит снизить теплопотери и повысить надежность работы системы во всех районах курорта, отметил Прошунин.

Также в планах — перевод на природный газ трех котельных: в селе Молдовка и на улицах Астраханской и Сибирской в Лазаревском районе. На котельных по улицам Бытха и Санаторной установят новое оборудование, добавил глава Сочи.

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