Более 5 километров тепловых сетей обновят по нацпроекту в Абинском районе

Речь идет о национальном проекте «Инфраструктура для жизни». По нему в 2025 году капремонт коммуникаций проведут в поселке Ахтырском.

Так, специалисты заменят изношенные элементы инженерной системы на современные на участках от котельной № 1 до первого дома по улице Пушкина и дома № 33 — по улице Свободы. Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник. Он уточнил, что общая протяженность участка — 5,7 км.

«Это продолжение работ, начатых в прошлом году. Тогда отремонтировали участок теплосетей в центральной части поселка. По результатам двух этапов будут заменены 8,1 км теплосетей. Качественным теплоснабжением обеспечат более 1,5 тыс. человек», — добавил Шапошник.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае ремонтные работы в течение трех лет проведут на 29 объектах теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации региона.

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