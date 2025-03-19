Теплосети обновят по нацпроекту в 2025 году в станице Выселки

Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Участок теплосетей протяженностью 2,3 км модернизируют в северной части станицы Выселки, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, причиной аварийных ситуаций в поселении стала высокая степень износа труб и элементов сетевого оборудования.

«После модернизации стабильным теплоснабжением будут обеспечены два социальных объекта — детский сад и спортивное учреждение, а также жители 14 многоквартирных домов», — добавил он.

Вячеслав Шапошник подчеркнул, что работы пройдут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Так, край получил возможность не только строить новые объекты, но и капитально ремонтировать изношенные сети, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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