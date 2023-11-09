Отопительный сезон в Сочи начнется с 10 ноября

Об этом сообщил вице-мэр курорта Петр Северов. Он уточнил, что жители и гости горного кластера — в Красной Поляне и Эстосадке получат тепло раньше остальных.

«Остальные районы Сочи получат отопление на пять дней позже. Сроки могут меняться в зависимости от постоянной температуры воздуха», — сказал Северов.

Специалисты уже проверили готовность города-курорта к началу отопительного сезона, выезжая на объекты во все районы. На некоторых участках теплосети выполнили плановый ремонт.

Тепловые сети в Сочи растянулись на 568 км. Их обслуживают 102 котельные, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: жителям Краснодара пришли платежки за отопление, которого не было. Отопительный сезон в краевой столице стартовал 16 октября. С этого дня управляющие компании и ТСЖ могли начать отправлять заявки на подачу тепла.