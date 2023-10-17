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Отопительный сезон в Новороссийске стартует 20 октября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otopitelnyj-sezon-v-novorossijske-startuet-20-oktyabrya
Отопительный сезон в Новороссийске стартует 20 октября
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. Он отметил, что Новороссийск основательно подготовили к грядущему отопительному сезону.

Мэр уточнил, что перед подачей тепла во всех 1097 многоквартирных домах города, подключенных к центральному отоплению, выполнили гидравлические испытания на плотность и прочность, а также промывку.

«20 октября стартует отопительный сезон. Перед его началом проведена масштабная работа, направленная на снижение аварийных ситуаций», — написал Кравченко в Telegram.

Он добавил, что в городе-герое к отопительному сезону подготовили 228,4 км тепловых сетей и 100 котельных. Теплоснабжающая организация капитально отремонтировала 18 котлов и заменила 8,4 км ветхих сетей.

Читайте также: отопительный сезон в Краснодаре стартовал с 16 октября. Тепло уже начали подавать во многих районах Кубани.

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