Отопительный сезон в Новороссийске стартует 20 октября

Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. Он отметил, что Новороссийск основательно подготовили к грядущему отопительному сезону.

Мэр уточнил, что перед подачей тепла во всех 1097 многоквартирных домах города, подключенных к центральному отоплению, выполнили гидравлические испытания на плотность и прочность, а также промывку.

«20 октября стартует отопительный сезон. Перед его началом проведена масштабная работа, направленная на снижение аварийных ситуаций», — написал Кравченко в Telegram.

Он добавил, что в городе-герое к отопительному сезону подготовили 228,4 км тепловых сетей и 100 котельных. Теплоснабжающая организация капитально отремонтировала 18 котлов и заменила 8,4 км ветхих сетей.

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