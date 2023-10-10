Отопительный сезон в Мостовском районе начнется 15 октября

Соответствующее постановление подписал глава Мостовского района Сергей Ласунов.

Отопительный сезон в многоквартирных и жилых домах района стартует 15 октября. Кроме того, потребители смогут подать заявку на подачу отопления раньше срока.

В учреждения социальной сферы — школы, детские сады и медицинские учреждения тепло начнет поступать уже 10 октября, сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.

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