Отопительный сезон в Армавире стартует 20 октября
Общество
18.10.2023 13:55
Соответствующее постановление о начале отопительного сезона подписал глава города Андрей Харченко.
Уже стартовала подготовка запуска систем отопления. Тепло в квартиры местных жителей начнет поступать уже в ближайшую пятницу, 20 октября. Подключать отопление будут поэтапно.
Зависеть температура подаваемого теплоносителя будет напрямую от температуры воздуха на улице — чем холоднее снаружи, тем горячее батареи, сообщает пресс-служба администрации Армавира.
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