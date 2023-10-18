Отопительный сезон в Армавире стартует 20 октября

Соответствующее постановление о начале отопительного сезона подписал глава города Андрей Харченко.

Уже стартовала подготовка запуска систем отопления. Тепло в квартиры местных жителей начнет поступать уже в ближайшую пятницу, 20 октября. Подключать отопление будут поэтапно.

Зависеть температура подаваемого теплоносителя будет напрямую от температуры воздуха на улице — чем холоднее снаружи, тем горячее батареи, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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