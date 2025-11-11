Отопительный сезон стартовал в прибрежной части Сочи

Теплоэнергетики 11 ноября начали подачу тепла в жилые дома, социальные и детские учреждения. Все котельные города-курорта перевели в зимний режим работы.

В течение пяти дней ресурсоснабжающие организации должны обеспечить запуск котельных и подачу теплоносителя по магистральным сетям до границ домов, а управляющие компании — подачу тепла непосредственно в жилье и работу внутридомовых систем, стояков, труб и радиаторов.

При отсутствии тепла во всем доме или подъезде жители города-курорта могут обратиться в свою УК. Также по вопросам отопления начала работать горячая линия: 8-(862)-266-06-06 (добавочный 1754), сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отопительный сезон в предгорной части Сочи начался раньше срока — с 20 октября: отопление запустили в горном кластере и высокогорных поселках Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов. При этом подачу тепла в дома прибрежной части города-курорта несколько раз переносили.

