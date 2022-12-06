Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Отомстил: в Новороссийске пьяный мужчина сжег дом после ссоры с любовницей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otomstil-v-novorossijske-pyanyj-muzhchina-szheg-dom-posle-ssory-s-lyubovnitsej
Отомстил: в Новороссийске пьяный мужчина сжег дом после ссоры с любовницей
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

В результате пожара были полностью уничтожены бытовая техника, мебель и кровля. Ущерб превысил 4 млн рублей.

По данным следствия, житель Новороссийска после ссоры с сожительницей из мести поджег дом, в котором они жили. В этот момент злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что дом принадлежал брату женщины. После пожара дом признали непригодным для проживания.

На поджигателя завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. За умышленное уничтожение чужого имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае мужчина из ненависти пробрался в квартиру к знакомому и поджег мебель.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Рязанской области при взрыве на аэродроме погибли три человека
В Рязанской области при взрыве на аэродроме погибли три человека
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Вернуть Арбат: мэр Краснодара предложил реконструировать улицу Чапаева
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Хатико вернулся домой: в Адыгее акита-ину неделю ждала хозяев на заправке
  4. В Краснодарском крае на 4 года посадили мужчину за угрозу взорвать пассажирский поезд
  5. В Краснодаре ликвидировали пожар в 7-этажном здании с гостиницей и рестораном
  6. Владимир Путин посетил восстановленный Крымский мост
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях