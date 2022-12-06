Отомстил: в Новороссийске пьяный мужчина сжег дом после ссоры с любовницей
Происшествия
06.12.2022 12:36
В результате пожара были полностью уничтожены бытовая техника, мебель и кровля. Ущерб превысил 4 млн рублей.
По данным следствия, житель Новороссийска после ссоры с сожительницей из мести поджег дом, в котором они жили. В этот момент злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что дом принадлежал брату женщины. После пожара дом признали непригодным для проживания.
На поджигателя завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. За умышленное уничтожение чужого имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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