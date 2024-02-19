Отменить указ Хрущева о передаче Крыма УССР призвал кубанский депутат Госдумы

С момента подписания указа президиума Верховного совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР 19 февраля исполняется 70 лет.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом.

«Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать. Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный акт, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был совершен под воздействием сиюминутного импульса», — сказал Глава крымского парламента.

Константинов сравнил решение Хрущева по поводу полуострова с «передачей мешка картошки» или с тем, как в эпоху крепостного права дарились имения — вместе с крепостными.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР.

«Я считаю, что акт о передаче Крыма из РСФСР в УССР 1954 года нужно было бы сегодня вновь рассмотреть и отменить, признав его незаконным», — цитирует Константина Затулина «РИА Новости».

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