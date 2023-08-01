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Отменить комиссию за снятие и пополнение средств карт МИР предложили в Госдуме

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otmenit-komissiyu-za-snyatie-i-popolnenie-sredstv-kart-mir-predlozhili-v-gosdume
Отменить комиссию за снятие и пополнение средств карт МИР предложили в Госдуме
Фото пресс-службы администрации Сочи

Предлагается освободить операции снятия и пополнения карт МИР от комиссий независимо от выпустившего карту банка.

С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он отметил, что после введения санкций, национальная платежная карта МИР стала главной альтернативой для россиян.

В обращении он призвал убрать комиссию с этих операция для всех банков, поскольку сейчас комиссии нет только у банков, выпустивших карту, или у банков-партнеров, сообщает RT.

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