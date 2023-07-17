До 30 млн рублей в месяц: лимит бесплатных переводов самому себе повысят в России

Такую поправку в законопроекте рассмотрят в Госдуме во втором чтении. В первом чтении порог установили в 1,4 млн рублей.

Исключением для перечисления денег самому себе станут операции, которые клиенты совершают при личном присутствии в отделении. Новые требования должны вступить в силу спустя девять месяцев после того, как закон опубликуют.

Ряд крупных банков поддержали поправку, так как люди должны иметь право свободно распоряжаться средствами вне зависимости от того, в какой кредитной организации открыли счет. Помимо этого, они отметили, что действующего сейчас порога в 100 тыс. рублей в месяц на перечисления по СБП без комиссий недостаточно.

Кроме того, нововведение защитит пользователей от злоупотреблений комиссиями финорганизаций, пишут «Известия».

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