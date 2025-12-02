Logo
Отменить доплату за площадь при расселении из аварийных домов предложили в РФ

Общество
Отменить доплату за площадь при расселении из аварийных домов предложили в РФ
Фото freepik.com

Сейчас переселенцы вынуждены за свой счет оплачивать разницу площади между квартирами. 

Автором инициативы выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она предложила установить порог в 7 кв. м, за который переехавшим в новые квартиры из аварийных домов платить не придется. Соответствующее обращение депутат направила министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. 

«Кому-то приходится доплачивать сумму, которой просто у людей нет, что заканчивается спорами и судебными разбирательствами между собственниками и органами власти. Это затягивает сроки реализации программ и переезд», — отметила Лантратова. 

По ее словам, в некоторых регионах компенсацию оплачивают за счет муниципалитета или застройщика, в других требуют оплату от переселенцев. 

Как сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута, доплата за площадь действует не только в программах по расселению аварийного жилья, но и на обычном рынке недвижимости. Он пояснил, что при покупке квартиры будущий владелец приблизительно знает площадь жилья, и в случае превышения доплачивает за кв. м. 

Ракута подчеркнул правильность предлагаемой инициативы, поскольку она касается людей с небольшим доходом, вынужденных переезжать из аварийных квартир. По оценке эксперта, ситуации, в которых приходится доплачивать за площадь, происходят в 1 случае из 10. Он убежден, что эту погрешность необходимо устранить. 

«Если превышение в пределах 1 кв. м, то на это не обращают внимание, так как это некоммерческая история. Но если там два или три квадрата, то нужно доплачивать», — добавил Ракута. 

Он также подчеркнул, что необходимо вместе с введением инициативы дать возможность заплатившим людям вернуть средства, сообщает 360.ru. 

Читайте также: льготную ипотеку для родителей с детьми-инвалидами предложили ввести в России.

