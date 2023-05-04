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Отмена рейсов из-за сокращения господдержки авиакомпаний России не коснется Краснодарского края

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otmena-rejsov-iz-za-sokrashheniya-gospodderzhki-aviakompanij-rossii-ne-kosnetsya-krasnodarskogo-kraya
Отмена рейсов из-за сокращения господдержки авиакомпаний России не коснется Краснодарского края
Фото pixabay.com.

Массовая отмена внутренних рейсов на территории страны происходит из-за уменьшения государственных субсидий для в отечественных авиакомпаний на 1,5 млрд рублей.

Так, в 2022 году на выполнение региональных рейсов отечественным перевозчикам выделили 9 млрд рублей, тогда как в этом году государство направило в качестве господдержки лишь 7,5 млрд рублей.

Программу поддержки урезали из-за секвестирования расходов госбюджета. При этом Росавиация убрала маршруты, на которые авиакомпаниями не были заключены договоры о совместном финансировании рейсов с региональными властями. Большинство не входивших в программу маршрутов оказались в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Отмена рейсов не коснется Краснодарского края, сообщают «Известия».

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года сократили размер господдержки для аэропорта Краснодара.

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