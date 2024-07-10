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Открывать социальные вклады разрешили россиянам с низкими доходами

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkryvat-sotsvklady-razreshili-rossiyanam-s-nizkimi-dohodami
Открывать социальные вклады разрешили россиянам с низкими доходами
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Госдума одобрила закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать соцвклады до 50 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, получатели соцподдержки смогут открывать вклады на срок в один год с возможностью их продления на такой же срок. Процентная ставка будет зависеть от самого банка. Так, банки не могут отказать в открытии соцвклада россиянам, имеющим право на соцподдержку. Нововведение начнет действовать с 1 июля следующего года, сообщает 360.ru, ссылаясь на ТАСС.

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