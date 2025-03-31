Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Усть-Лабинском районе

Возгорание на территории Двубратского мусорного полигона в Усть-Лабинском районе произошло днем 29 марта. Сообщалось, что причиной пожара на свалке стал поджог.

Днем 31 марта открытое горение на полигоне удалось ликвидировать. На месте происшествия работают шесть человек, два бульдозера, погрузчик и экскаватор. «КамАЗы» для тушения сейчас не используют — причина в неблагоприятных погодных условиях.

Сейчас на полигоне продолжается задымление на площади примерно 50 кв. метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оператор мусорного полигона сообщил в полицию о факте умышленного поджога свалки. Правоохранители зарегистрировали заявление о противоправных действиях. На месте задействовано несколько единиц специализированной техники. За ситуацией следят профильные специалисты, осуществляющие непрерывный мониторинг обстановки.