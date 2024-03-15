Открытие нового сквера в Красной Поляне перенесли на день из-за непогоды

Речь идет о сквере «Горный», который благоустроили возле школы № 65 в сочинском поселке Красная Поляна.

Территорию зеленой зоны модернизировали в три этапа. Там установили оборудование для сдачи норм ГТО, новую детскую площадку, тир, теплицу, полосу препятствий и многое другое.

Торжественно открыть сквер «Горный» планировали в пятницу, 15 марта в 11:00. Однако провести мероприятие не удалось из-за неблагоприятных погодных условий.

Теперь открытие зеленой зоны в Красной Поляне планируют провести 16 марта в 11:00, сообщает Муниципальный центр управления Сочи.

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