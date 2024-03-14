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В Тихорецком районе благоустроят сквер по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretskom-rajone-blagoustroyat-skver-po-natsproektu
В Тихорецком районе благоустроят сквер по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию приведут в порядок в центре Терновского сельского поселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что благоустройство сквера стартовало еще 15 февраля.

«На территории площадью более 11 тыс. кв. м обновят покрытие, уложат новые тротуарные дорожки, установят малые архитектурные формы. Всего в этом году планируем привести в порядок 104 общественные территории», — сказал Прошунин.

На территории сквера также обновят спортивную и детскую площадки, установят современные игровые и тренажерные комплексы. После выполнят озеленение территории.

С 15 по 17 марта на Кубани пройдет Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2025 году. Выбрать удобный для себя пункт голосования можно по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: когда и как проголосовать за благоустройство парков и скверов на Кубани.

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