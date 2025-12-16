Открытие горнолыжного сезона на Розе Хутор перенесли на конец декабря

Решение о переносе приняли в связи с аномально теплым началом зимы.

Температура и небольшое количество выпавшего снега не позволяют запустить систему искусственного оснежения на Розе Хутор в полную мощность. Из-за этого на склонах недостаточно снежного покрова.

В пресс-службе курорта отметили, что главный приоритет — безопасность и комфорт туристов, поэтому было принято решение перенести открытие горнолыжного сезона на 29 декабря.

Тем, кто уже приобрел ски-пассы на 19–28 декабря, отправят подробную инструкцию по возврату на почту.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимний сезон на курорте планировали начать с 1 декабря, а с 19 декабря для гостей должны были открыть 105 км горнолыжных трасс.

Читайте также: к началу горнолыжного сезона в Сочи готовят 174 км трасс. Для туристов в горном кластере Сочи зимой будут работать 169 средств размещения.

