К началу горнолыжного сезона в Сочи готовят 174 км трасс

С первых чисел декабря в городе-курорте стартует горнолыжный сезон.

Для туристов в горном кластере Сочи зимой будут работать 169 средств размещения. Сейчас для гостей и жителей курортов готовят 174 км трасс, подъемники и сноупарки. Об этом рассказал мэр Андрей Прошунин.

Всего в новогодние и рождественские каникулы ожидают до 280 тыс. туристов и 200 тыс. гостей, которые приедут на экскурсии.

«Для координации работы всех служб будет работать оперативный штаб. Сделаем все, чтобы отдых в Сочи для каждого гостя был безопасным и прошел в праздничной атмосфере. Продолжим задавать стандарты качества внутреннего туризма», — сообщил Прошунин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимнее катание на курорте «Роза Хутор» в Сочи стартует 1 декабря. С 19 декабря откроются все 105 км трасс — это самая большая зона катания в России.

