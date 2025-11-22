Три всесезонных курорта Сочи стали лауреатами премии «Горы России»

Итоги IV национальной премии «Горы России», которую неофициально именуют «горнолыжным Оскаром», подвели в Москве.

Среди победителей в 24 номинациях всероссийского конкурса лауреатами стали три сочинских всесезонных курорта — «Роза Хутор», «Газпром» и курорт Красная Поляна.

Гостиничный комплекс на курорте «Газпром Поляна» получил победу в номинации «Лучший в России СПА-отель на горнолыжном курорте». Курорт Красная Поляна — в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Южного ФО». «Роза Хутор» победил в номинации «Умный курорт».

Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, в этом году эксперты отметили успехи сочинских курортов во внедрении цифровых инноваций и подготовку качественной туристической среды для отдыха и отелей для оздоровления.

«Это признание на федеральном уровне доказывает, что мы движемся в верном направлении, создавая и поддерживая инфраструктуру мирового уровня. Поздравляю руководителей и команды курортов с этой заслуженной победой!» — написал Прошунин в Telegram.

