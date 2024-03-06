Открыта регистрация на «Марафон 100 км за 24 часа» в Адыгее

Экстремальные соревнования «Марафон 100 км за 24 часа» пройдут с 29 по 31 марта в поселке Каменномостском.

Соревнования посвящены памяти инструктора туризма Рамазана Хамирзова, который пожертвовав собой, спас тонущего туриста. Указом президента РФ Хамирзов в 2012 году был посмертно награжден орденом Мужества.

Для участия в соревнованиях нужно соответствовать ряду требований. В группу «А» войдут участники в возрасте от 18 лет, имеющие опыт участия в трех аналогичных соревнованиях. Группа «В» объединит участников в возрасте от 12 лет с опытом участия в трех аналогичных соревнованиях или справкой о зачете участия в спортивном турпоходе минимум первой категории сложности. В группу «7Я» допускаются люди от 18 лет без ограничений.

Координатор соревнований заслуженный работник туризма Республики Адыгея Алий Хатков отметил, что соревнования пользуются большой популярностью. В них участвуют не только жители Адыгеи, но и Краснодарского, Ставропольского края, Москвы и Подмосковья. А также Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, Северной Осетии.

«Соревнования пройдут в категориях «А24», «В24», «А6», «В6» и «7Я». В первой принимают участие профессиональные спортсмены, во второй — любители. Старт в категории «7Я» пройдет не в соревновательном режиме «Туристская прогулка». Его создали для привлечения внимания и популяризации семейного отдыха и туризма», — сказал Хатков.

Однодневный пешеходный маршрут стартует 30 марта на поляне около Дома Культуры поселка Каменномостского в Майкопскм районе. Перед стартом участникам выдадут цветную карту местности, на которой, нанесено определенное количество точек. В ходе соревнований команда должна найти эти точки на маршруте.

Помощник координатора Евгения Высоцкая сообщила, что соревнования проводятся 22 год подряд.

«С первого года проведения и до сегодняшнего дня есть одна отличительная особенность, которая делает эти соревнования непохожими на подобные. Суть заключается в том, что участники не идут по установленному определенному маршруту. Они находят точки на местности с помощью карты. При этом порядок нахождения этих точек не дается сразу. Это и называется поиск контрольных точек по выбору. Команда тактически сама определяет, на какие точки она идет и в каком количестве. Это вносит интригу до самого окончания соревнований. В этом году организаторы по просьбам участников добавили еще одну категорию: шестичасовую, в прошлом году на соревнования заявилось более 70 команд», — сказала Высоцкая.

В настоящее время на соревнования подали заявки 12 команд. Зарегистрироваться можно до 23 марта на сайте.

Организаторами соревнований выступают комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту, региональная общественная молодежная организация «Федерация спортивного туризма Республики Адыгея».

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