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Международные соревнования по мотокроссу проведут летом в Туапсинском районе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdunarodnye-sorevnovaniya-po-motokrossu-provedut-letom-v-tuapsinskom-rajone
Международные соревнования по мотокроссу проведут летом в Туапсинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Кубок Содружества» по мотоциклетному спорту состоится с 6 по 10 июня на базе федерального детского центра «Орленок».

Ожидается, что в соревнованиях по мотокроссу примут участие не только российские спортсмены, но и представители стран СНГ и ШОС.

«На территории региона активно развиваются технические виды спорта. Более 2,5 тыс. человек занимаются мотоциклетным спортом», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Он уточнил, что десятки кубанских спортсменов добиваются высоких результатов на соревнованиях по мотокроссу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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