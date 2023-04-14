Открыта регистрация на федеральный просветительский марафон «Знание. Первые»

Просветительский марафон общества «Знание» пройдет с 24 по 26 апреля. События охватят пять городов России — Москву, Екатеринбург, Архангельск, Пятигорск и Луганск.

Основной концепцией марафона станет современная Россия как страна стремительных изменений. В рамках марафона выступят известные политики, ученые, блогеры, спортсмены, артисты и лидеры общественного мнения.

Главной площадкой марафона наставниками станет Центральный Манеж в Москве. Бесплатно попасть на марафон можно по предварительной регистрации по ссылке. Зарегистрироваться необходимо до 17 апреля. , Трансляции лекций и дискуссий также будут доступны в режиме онлайн в прямом эфире на сайте Общества «Знание».

В настоящее время в рамках марафона «Знание. Первые» по всей России по водится акция «Прогулка со Знанием». Главы регионов проводят экскурсии.

Марафон российского общества «Знание» отмечает два года с момента старта. Своим опытом в рамках марафонов поделились свыше 700 лекторов. Прямые трансляции посмотрели более 500 млн раз, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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