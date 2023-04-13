В Краснодаре стартовал Всероссийский форум движения «Пост № 1»

Мероприятие проходит с 13 по 16 апреля. В рамках него из подростков от 14 до 17 лет сформируют 33 команды.

Участники форума движения «Пост № 1» за четыре дня продемонстрируют знания по истории России, спортивные и военные навыки, а также посетят достопримечательности краевого центра.

«По нашей инициативе мы впервые принимаем и объединяем у себя активистов движения «Пост № 1» из разных уголков нашей страны. Слет приурочили к 45-летию «Поста № 1» Краснодара», — рассказал глава управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Торжественное открытие форума пройдет 14 апреля в 11:30 на Площади Памяти Героев. Участники заступят в Почетную Вахту Памяти у Вечного огня на улице Северной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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