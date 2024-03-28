Открыть вытрезвители в Краснодаре, Новороссийске и Сочи призвали в полиции

Врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов выступил на сессии ЗСК и сообщил о том, что каждое шестое преступление люди совершают в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Сергея Воложинова, вытрезвители успешно работают в других регионах. Он указал на то, что высокая степень алкоголизации населения обостряет криминогенную ситуацию. По мнению руководителя кубанского главка полиции, создание вытрезвителей повлияет на уровень преступности в крае.

«Существенным подспорьем явилось бы решение вопроса о создании в Краснодаре, Сочи, Новороссийске медицинских пунктов по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, что сможет повлиять на уровень «пьяной» преступности, а также снизить число жертв противоправных посягательств, находящихся в беспомощном состоянии», — сказал врио начальника краевого ГУ МВД.

Также Воложинов доложил об итогах работы полиции за прошлый год. Он сообщили о том, что раскрыли 31 преступление экстремистской направленности и 6 — террористической. Выявили 37 тыс. фактов нарушения миграционного законодательства. В регионе доля преступлений, совершенных иностранцами составляет 1,3% от общего количества преступлений. В среднем по России этот показатель составляет 3,9%

Глава кубанской полиции также отметил, что Кубань является целью террористических устремлений вооруженных формирований Украины, о чем свидетельствуют неоднократные атаки с применением беспилотников на топливно-энергетический и транспортные комплексы, объекты связи и военного назначения.

«В этих условиях мы продолжаем реализовывать значительный комплекс задач в режиме введенного среднего уровня реагирования на территории края и высокого желтого уровня террористический опасности в Темрюкском районе», — цитирует Сергея Воложинова ТАСС.

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