Глава МВД призвал создать вытрезвители во всех регионах России

Владимир Колокольцев. Фото mvdmedia.ru

Об этом Владимир Колокольцев заявил в Совете Федерации.

По его словам, за 2021 год было выявлено 400 тыс. граждан в алкогольном опьянении на улицах. Из них 50 тыс. доставлены в вытрезвители.

«Всего в 19 регионах действуют подобного рода специализированные учреждения. В любом случае, сеть нужно развивать. Я считаю, что их нужно во всех регионах создавать», — сказал Колокольцев.

Закон о праве полицейских доставлять пьяных людей в вытрезвители президент России Владимир Путин подписал в декабре 2020 года. Попавшие в специализированные учреждения имеют право на спальное место, воду и доврачебную помощь. Срок пребывания в вытрезвителе — 24 часа, сообщают РИА «Новости».

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