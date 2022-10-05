«Грузовик ехал сам по себе»: в Адыгее девушку арестовали на 5 суток за пьяную езду на КамАЗе

Видео пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгея

Сотрудники полиции во время несения службы на федеральной автодороге «Южный подъезд к городу Краснодару» остановили грузовой автомобиль КамАЗ под управлением девушки.

Водитель выполнила требование об остановке, но общаться с полицейскими демонстративно отказалась. Она заперла двери и занавесила шторы в кабине.

Выйдя из автомобиля, девушка начала грубо общаться с полицейскими и заявила, что грузовиком она не управляла, а он ехал сам по себе. Выяснилось, что она 24-летняя жительница Краснодара. По внешним признакам, она была пьяна. Пройти медицинское освидетельствование она отказалась.

Нарушительницу задержали. На девушку составили административные протоколы за управление транспортом без водительского удостоверения, за неповиновение законному требованию полицейского и за отказ пройти медосвидетельствование.

Суд назначил жительнице Краснодара 5 суток ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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