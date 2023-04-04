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Открыт сбор идей для форума «Сильные идеи для нового времени» — 2023

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkryt-sbor-idej-dlya-foruma-silnye-idei-dlya-novogo-vremeni-2023
Открыт сбор идей для форума «Сильные идеи для нового времени» — 2023
Фото идея.росконгресс.рф

Свои разработки на тему развития страны может подать каждый желающий до 26 апреля, лучшие из них получат господдержку.

Форум «Сильные идеи для нового времени» — 2023 пройдет с 28 по 29 июня. Организаторами выступят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Идеи принимаются по шести направлениям. Это национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива предпринимательство и цифровые сервисы. Свои идеи можно направить через крауд-платформу.

Из присланных идей экспертное сообщество АСИ составит топ-1000. После этого экспертный совет отберет топ-200 идей, из которых к концу мая председатель и бюро экспертного совета АСИ сформируют топ-100. По итогам отбора 10 лучших идей представят президенту РФ в рамках очной части форума. Авторы идей, вошедших в топ-листы, смогут презентовать свои проекты на мероприятиях Росконгресса в течение года.

В этом году форум пройдет уже в третий раз. За три года он стал площадкой для концентрации перспективных идей по приоритетным направлениям развития России. За время работы форум сформировал активное сообщество ярких лидеров и команд. Форум «Сильные идеи для нового времени» дает возможность каждому повлиять на скорость и качество позитивных изменений в РФ.

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