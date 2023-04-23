Открыть движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют к середине лета

Строительство дороги находится уже на финальном этапе.

Открыть движение по 52 км новой дороги планируют к пику летнего сезона. Это позволит вывести транзитный трафик с трассы М-4 «Дон», который уже стал частью дорожной сети Краснодара.

Также к этому сроку планируется запустить рабочее движение на въезде в село Кабардинка на 1522 км М-4 «Дон» по новой развязке, а также на 4,5 км М-4 — от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи.

Ход строительства Дальнего Западного обхода Краснодара проинспектировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Во время рабочей поездки обсудили планы по продолжению существующего Южного обхода Краснодара. Это обеспечит выход на трассу А-289 и далее к Керченскому мосту.

Кроме того, важным объектом является продолжение проекта Цемдолина – Портовая в Новороссийске. Возможные варианты реализации обговорили в контексте проектов по развитию сети дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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