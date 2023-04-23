Открыть движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют к середине лета
Строительство дороги находится уже на финальном этапе.
Открыть движение по 52 км новой дороги планируют к пику летнего сезона. Это позволит вывести транзитный трафик с трассы М-4 «Дон», который уже стал частью дорожной сети Краснодара.
Также к этому сроку планируется запустить рабочее движение на въезде в село Кабардинка на 1522 км М-4 «Дон» по новой развязке, а также на 4,5 км М-4 — от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи.
Ход строительства Дальнего Западного обхода Краснодара проинспектировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Во время рабочей поездки обсудили планы по продолжению существующего Южного обхода Краснодара. Это обеспечит выход на трассу А-289 и далее к Керченскому мосту.
Кроме того, важным объектом является продолжение проекта Цемдолина – Портовая в Новороссийске. Возможные варианты реализации обговорили в контексте проектов по развитию сети дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: около 40 дополнительных мест досмотра автомобилей оборудуют к майским праздникам у Крымского моста.
- Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
- Расслабляться рано: врач назвал примерные сроки восстановления Романа Костомарова
- Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
- Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
- В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
- Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44