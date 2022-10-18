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Открылась горячая линия по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета в Ейске

Происшествия
18.10.2022 18:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkrylas-goryachaya-liniya-po-okazaniyu-pomoshhi-postradavshim-pri-krushenii-samoleta-v-ejske
Видео канала «Кубань 24»

Горячую линию организовали сотрудники межрайонной прокуратуры в Ейске.

Обратиться за помощью можно по номеру 8(918)157-90-92.

Прием людей, пострадавших при ЧП, ведется на улице Коммунаров, 21.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу мобильного штаба для жителей Ейска организовали в холле ТЦ «Меотида», который находится на улице Красной, 45/2. Там пострадавшим и их родственникам помогают оформлять документы на материальную помощь.

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