Открылась горячая линия по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета в Ейске

Видео канала «Кубань 24»

Горячую линию организовали сотрудники межрайонной прокуратуры в Ейске.

Обратиться за помощью можно по номеру 8(918)157-90-92.

Прием людей, пострадавших при ЧП, ведется на улице Коммунаров, 21.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу мобильного штаба для жителей Ейска организовали в холле ТЦ «Меотида», который находится на улице Красной, 45/2. Там пострадавшим и их родственникам помогают оформлять документы на материальную помощь.