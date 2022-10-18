Открылась горячая линия по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета в Ейске
Происшествия
18.10.2022 18:50
Горячую линию организовали сотрудники межрайонной прокуратуры в Ейске.
Обратиться за помощью можно по номеру 8(918)157-90-92.
Прием людей, пострадавших при ЧП, ведется на улице Коммунаров, 21.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу мобильного штаба для жителей Ейска организовали в холле ТЦ «Меотида», который находится на улице Красной, 45/2. Там пострадавшим и их родственникам помогают оформлять документы на материальную помощь.
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