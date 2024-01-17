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Отключение электроэнергии оставило без воды 15 домов в центре Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otklyuchenie-elektroenergii-ostavilo-bez-vody-15-domov-v-tsentre-novorossijska
Отключение электроэнергии оставило без воды 15 домов в центре Новороссийска
Фото unsplash.com

В связи с сетевым отключением электроснабжения 17 января с 9:00 до 12:00 оборудование «Водоканала» останется без электроэнергии.

В это время холодной воды не будет у жителей домов по адресам:

  • Исаева, 4, 6,
  • Энгельса, 60, 80, 82, 84, 76, 78, 74,
  • Суворовская, 26,
  • проезд Ленина, 2, 4, 6,
  • Свердлова, 18, 18а.

На время работ воду будут подвозить автоцистернами по заявкам. После того, как работы на сетях завершат, водоснабжение восстановят, сообщает МУП «Водоканал Новороссийска».

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8(8617) 309-860, 8(8617) 309-861.

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