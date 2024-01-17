Отключение электроэнергии оставило без воды 15 домов в центре Новороссийска

В связи с сетевым отключением электроснабжения 17 января с 9:00 до 12:00 оборудование «Водоканала» останется без электроэнергии.

В это время холодной воды не будет у жителей домов по адресам:

Исаева, 4, 6,

Энгельса, 60, 80, 82, 84, 76, 78, 74,

Суворовская, 26,

проезд Ленина, 2, 4, 6,

Свердлова, 18, 18а.

На время работ воду будут подвозить автоцистернами по заявкам. После того, как работы на сетях завершат, водоснабжение восстановят, сообщает МУП «Водоканал Новороссийска».

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8(8617) 309-860, 8(8617) 309-861.

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