Отключение электроэнергии оставило без воды 15 домов в центре Новороссийска
Общество
17.01.2024 09:16
В связи с сетевым отключением электроснабжения 17 января с 9:00 до 12:00 оборудование «Водоканала» останется без электроэнергии.
В это время холодной воды не будет у жителей домов по адресам:
- Исаева, 4, 6,
- Энгельса, 60, 80, 82, 84, 76, 78, 74,
- Суворовская, 26,
- проезд Ленина, 2, 4, 6,
- Свердлова, 18, 18а.
На время работ воду будут подвозить автоцистернами по заявкам. После того, как работы на сетях завершат, водоснабжение восстановят, сообщает МУП «Водоканал Новороссийска».
Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8(8617) 309-860, 8(8617) 309-861.
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